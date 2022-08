De manera inesperada y sorpresiva, ya que no estaba en los planes de nadie, el pasado sábado se confirmó que Boca iba a prescindir de Aaron Molinas, uno de los juveniles con mayor proyección y que era uno de los futbolistas más pedidos por los hinchas, ya que el talentoso enganche no gozaba de gran cantidad de minutos bajo las órdenes de Hugo Ibarra.

Justamente por el reclamo de los fanáticos por las pocas oportunidades a Molinas, Ibarra les pidió paciencia, pero ahora estaría a escasas horas de marcharse en condición de préstamo por un año al Gil Vicente de la Primera División de Portugal, ya que el club luso ofertó una cesión que convenció a Boca para que el nacido en Lomas del Mirador gane rodaje.

Hace tiempo, a Juan Román Riquelme le habían consultado el motivo de la poca continuidad de Molinas en Boca, siendo uno de los juveniles predilectos del Vice xeneize y un futbolista que fue comparado con Román por su posición en el campo, su similitud física e incluso, por su estilo de juego.

Desde el archivo, puede entenderse la razón principal por la que se optó por esta decisión de Boca de cederlo al fútbol portugués en lugar de dejarlo en el plantel a pelear el puesto, como el propio Molinas había manifestado que quería hacer. En diálogo con ESPN F90 hace semanas, Riquelme había dicho lo siguiente.

"Molinas va a jugar en nuestro club, seguramente lo vamos a disfrutar mucho, pero le tenemos que dar tiempo como le estamos dando a todos los demás. Cuando juegue 20 partidos seguidos en la posición que está jugando, ¿sabés que vas a decir vos? (dicho a Sebastián Vignolo) Que Molinas no llega al área, que no patea al arco. Todo eso nosotros lo tenemos que ir llevando de a poco para que al chico le vaya agregando cada vez más cosas a su juego; no conformarse con dar buenos pases. Tiene que saber que tiene que hacer el gol, llegar atrás del 9. Me pasó a mi, juega en mi posición. Hay que darle tiempo", expresó Riquelme sobre Molinas. Esto explica el motivo principal de la salida de Aaron rumbo al fútbol portugués, donde podrá tener más rodaje sin presión, mientras progresa en los puntos que precisa para ser el enganche de Boca, como sentenció Román.