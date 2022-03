Como el estadio de Racing no está disponible, Boca tuvo que dar marcha atrás y por eso este domingo recibirá a Huracán en La Bombonera. El campo de juego todavía no está al 100% pero áun así se realizará el partido, por lo que el césped también podría ser importante para el desarrollo del encuentro. De todas maneras, en el "Globo" no quieren pensar en eso.

Jhonatan Candia, unas de las figuras del club de Parque Patricios, palpitó el cruce que se viene. "Nosotros estamos tranquilos y confiamos en el plantel que tenemos hoy en día. El futbol argentino está muy parejo en todo sentido, son muy pocos los equipos que se destacan y pueden sacar una diferencia real. Así como está la cosa, creo en que si ejecutamos nuestra idea de juego al 100% podemos dar pelea", dijo.

"Es un partido lindo para jugar siempre, sea en la cancha que sea. Esta clase de encuentros los esperas que lleguen rápido, para saltar a la cancha con cierta tranquilidad", sostuvo el delantero en una charla con el Diario Olé. En cuanto al campo de juego, señaló: "Si el césped está jodido es igual para los dos, creo que tenemos que entrar a ganar sin poner excusas de ningún tipo".

A pesar de que Sebastián Battaglia pondrá a todos sus titulares, Candia confía en las fortalezas de Huracán. "Sin dudas que Boca tiene un gran plantel jugadores de jerarquía y no va ser fácil, pero, te repito, nosotros confiamos en el plantel que tenemos en general, más allá de lo que podamos hacer con Mati (Cóccaro) arriba. Confiamos en lo colectivo", aseguró el atacante.