Tras la victoria de Boca ante River, Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló de todo en TyC Sports. Y uno de los momentos picantes de la entrevista fue su cruce con Mauro Palacios, periodista ligado al Millonario.

El cronista le preguntó qué le falta al Xeneize para dejar de sentirse inferior al equipo de Marcelo Gallardo. Y la respuesta del vicepresidente azul y oro fue letal: "Nosotros no nos sentimos inferiores a nadie. Mirá, te voy a contar... Yo miro los partidos de fútbol en mute, pongo música. Así que yo elijo quién juega mal o quien está mejor, no necesito que me lo diga alguien de la tele".

Al parecer, a Palacios no le gustaron las declaraciones de Román y por eso lo atacó en su cuenta de Twitter. "Linda nota con Riquelme en TyC Sports. Respondió todo... A River lo llama 'Ellos', 'Nuestros rivales'. Y no utiliza la frase 'Cuando nos toca perder el clasico', dice 'no ganar'", tiró en primera instancia.

Y luego fue por más: "Pocas personas en el mundo del fútbol son tan irrespetuosas con River como su vice Riquelme. Termina haciendo lo mismo que el presidente que se refería al Millonario diciéndole 'los innombrables'. Con un asterisco, mientras en Boca estaba Angelici, ahí era el primer defensor".

Tras las críticas recibidas por los hinchas de Boca, el periodista se defendió. "Para los que creen que no le seguí el tema que le puse sobre la mesa a Riquelme (me importa muy poco, pero lo aclaro), de mí lado muestro respeto...", sostuvo Palacios.