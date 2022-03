Se realizó el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2022 y Boca ya conoce a sus rivales. El Xeneize fue cabeza de serie y quedó en la Zona E junto a Corinthians de Brasil, Deportivo Cali de Colombia y Always Ready de Bolivia.

El armado de la primera fase del torneo continental no solo derivó en la oficialización del fixture para el conjunto azul y oro. También determinó que habrá un regreso muy especial a La Bombonera. Un jugador que se burló de los hinchas de Boca ahora tendrá que volver al Estadio Alberto J. Armando y todos se preguntan cómo será recibido.

Se trata de Teófilo Gutiérrez, quien desde el año pasado integra el plantel de Deportivo Cali. Durante su etapa en River, el colombiano alimentó su rivalidad con Boca y la explotó con todo a fines de 2016, ya jugando para Rosario Central. En ese partido metió un gol y lo festejó haciendo la banda que identifica al Millonario.

"Ese día el Chacho Coudet me dijo que había que ganar. Me preparé para meterles un gol. Cuando lo hice, festejé con la banda y ya salieron a llorarle al árbitro. P... La tienen adentro", explicó Teo tiempo después. Y tiró: "Se armó la vaina pero yo no quería pelear porque ya había hecho el gol. Me echaron pero me llevé a Centurión jaja. Cuando hice el gol, no escuché nada, se quedó el estadio mudo. Y dije: 'Qué rico papi, la tienen adentro todita, con saliva'".

Desde ese momento, la relación entre Gutiérrez y los hinchas no es buena. De hecho, ya hubo un recibimiento "especial" cuando tiempo después se presentó en La Bombonera con Junior de Barranquilla, también por Copa Libertadores. ¿Cómo le irá ahora a Teo?