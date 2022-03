Siguen llegando secuelas de la frase de Mauricio Macri. Hace algunos días, el expresidente de la Nación fue consultado por el presente de Boca y aprovechó para pegarle a Juan Román Riquelme. "¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", disparó.

Pero la declaración no cayó nada bien en Boca. Jorge Bermúdez, integrante del consejo de fútbol, atacó con todo al exdirigente del club de la Ribera: "Me sorprende que el mandatario que más endeudó a la Argentina históricamente, y que por eso no le puede dar lecciones a nadie de cómo se administra, salga a hablar de nuestro club".

Y no fue el único: ahora el propio Jorge Amor Ameal le tiró un palazo a Macri. En una charla con la Agencia Télam, el presidente tiró: "Que Macri se preocupe más por lo problemas que dejó en el país y menos por Boca, que acá estamos trabajando bien y tranquilos".

Además, Ameal recordó la sesión en la Cámara de Diputados por el pago de la deuda con el FMI: "Qué casualidad que el mismo día en que se tenían que resolver cosas importantes en el país, Macri se puso a hablar de Boca".

