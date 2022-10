¿Quién será el director técnico de Boca en 2023? Hugo Ibarra tiene contrato hasta diciembre y sabe que su continuidad depende del rendimiento del equipo. Por eso el "Negro" se enfoca en el tramo final de la temporada, en el que puede ganar tres títulos en menos de un mes.

Mientras tanto, los rumores siguen y ahora un comentario generó sorpresa entre los hinchas. El periodista partidario Ariel Leon reveló en "Locos por Boca" (Radio Argentina, AM 570): "Hay conversaciones muy avanzadas entre Riquelme y Palermo para que Martín sea el próximo DT de Boca a partir de enero del 2023".

"El ex goleador Xeneize ya visitó el predio de entrenamiento de Boca y presenció algunos entrenamientos", agregó el cronista. Justamente Palermo habló en ESPN el lunes y maniestó: "Capaz que esto de estar tan identificado con Boca me lleve a tener esa oportunidad. Pero yo puedo dirigir a otros equipos del país. Hoy tengo que respetar que hay un entrenador. Quiero estar en ese lugar pero no sé cuándo se dará".

Eso sí, cuando tuvo que hablar de Ibarra, el "Titán" fue claro: "Yo creo que sí. Si sale campeón... Lo van a sostener. Por lo mismo que sucedió con Sebastián (Battaglia), creo yo...". ¿Será él quien tome el mando del equipo en 2023?