No se viven horas de paz en Boca. El escándalo que protagonizaron Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano se dio en un contexto no tan favorable para las aspiraciones del Xeneize de cara a la próxima temporada. El pálido empate ante Newell's en La Bombonera no dejó la mejor de las imágenes y, en menos de una semana, el club de La Ribera tendrá que afrontar ni más ni menos que la final de la Copa Argentina contra Talleres, por un pase a la próxima Copa Libertadores.

En un clima caldeado, en el Alberto J. Armando sonó una canción que iba directo hacia los jugadores pensando en el duelo definitorio del próximo miércoles. "En Santiago tenemos que ganar", le cantó la hinchada al plantel que dirige Sebastián Battaglia por el cruce contra la "T". Ayer se definió el segundo finalista de la Copa Argentina tras la victoria del conjunto del "Cacique" Medina y Boca tendrá que superar al segundo mejor ubicado de la Liga Profesional si quiere gritar campeón.

La cuenta regresiva para el partido en el Estadio Único Madre de Ciudades ya comenzó y, para agregarle más leña al fuego, un exjugador del Xeneize arremetió en sus redes sociales con un claro mensaje para los futbolistas del plantel profesional. Pablo Migliore, mediante sus historias de Instagram, publicó una imagen de una bandera que decía: "Jugadores no le falten el respeto a la camiseta de Boca". Contundente.

Como si fuera poco, el exarquero se animó a meterse en la intimidad de los dirigidos por Sebastián Battaglia en medio de los problemas en el grupo. "Dame 5 minutos en ese vestuario. En Santiago tenemos que ganar", escribió el exjugador del club de La Ribera con un posteo que ya recorre las redes sociales. Muy picante.