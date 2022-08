El chiste del hijo de Massa que no le gustó a Riquelme: "Mi viejo me mandó a mi cuarto"

A principios de año, Juan Román Riquelme visitó a Sergio Massa en su hogar. El actual Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina lo reconoció. La charla, trascendió, fue de fútbol. Y dejó una anécdota que Tomás, hijo de Sergio, se encargó de contar.

En una charla con "Doble Mérito" le preguntaron al joven por "La persona más grosa que visitó tu casa". Y su repuesta sorprendió: "Juan Román Riquelme. Eran las tres de la mañana. Me llamó mi viejo y me dijo: 'Toto, bajá que está Román'. De repente escucho su voz... Casi me largo a llorar, no sabía qué decirle. Fue hace nada, tres o cuatro meses".

Tomás contó que su padre le dijo: "¿Cuál es la única pregunta que le querés hacer?". Y contó: "Le pregunté por la final contra el Real Madrid, cómo hizo para jugar tan bien... Yo no podría ni pisar la cancha". A pesar de que es hincha de Tigre, el hijo de Massa es fanático de Riquelme.

Y luego contó que le hizo un chiste al vicepresidente de Boca que no cayó en el momento justo. "Después le tiré un chiste... Fue a principio de año, cuando todavía en Tigre había duda si llegaba o no Equi Fernández. Nos pusimos a hablar de un '5' para Tigre y le dije: '¿Por qué no nos das a Equi?'. Y mi viejo me mandó a mi cuarto jaja", comentó Román entre risas.