Jorge Nicolás Figal es el segundo refuerzo de Boca en el presente mercado de pases y, luego de su presentación el pasado lunes, el ex Independiente se entrena bajo las órdenes de Sebastián Battaglia para ponerse a punto de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional. El Consejo arregló rápidamente los términos con el Inter de Miami, quien necesitaba liberar masa salarial, y el central estará disponible para la Copa Libertadores en un contexto de suspensiones en la zaga del Xeneize.

A falta de su estreno con la azul y oro, el histórico ex Boca, Francisco Sá, mostró su conformidad con el fichaje que realizó el Consejo de Fútbol y reveló detalles de los inicios de Figal en las inferiores del Rojo, lugar donde "Pancho" trabaja desde hace más de 16 años. "Figal estuvo en Independiente de chiquito y hasta la sexta no jugaba muchos partidos. Ahí lo agarré yo y él no jugaba de central, era enganche, un jugador creativo. Era muy delgadito y no tenía gran físico", describió el campeón intercontinental con el Xeneize en diálogo con el programa A Todo Boca.

Revisando en el baúl de los recuerdos, el excompañero de Maradona en el Metropolitano del 81 contó cómo fue la primera vez que recomenzó al zaguero. “Después lo tuve de vuelta en Cuarta División en Independiente y ahí jugó en las cuatro posiciones de la defensa. Igual no jugó muchos partidos porque Brindisi me pidió un central y se lo mandé. Al otro día me llamó Miguel y me dijo 'este chico no tiene techo'. Y yo sé que no tiene techo porque tiene unas condiciones geniales", afirmó con total seguridad en FM 93.1 Late.

A continuación del relato, Sá confesó su optimismo con respecto a la nueva experiencia que tendrá el defensor e hizo una más que curiosa comparación con una leyenda del fútbol mundial. "Yo no quiero faltar el respeto, pero Figal tiene cosas de (Franz) Beckenbauer; esto mismo se lo dije a Brindisi. Tiene una pegada que de ahí atrás te mete una pelota como la 'Brujita' Verón. Es un jugador que puede demostrar esas condiciones en Boca", expresó "Pancho". Ahora dependerá de él mostrar sus cualidades en su nueva etapa con el club de La Ribera.