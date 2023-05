El dardo que recibió Riquelme tras el Superclásico: "No me gusta que hable solo cuando Boca gana"

El Superclásico que se disputó este domingo en el Monumental y que terminó con victoria de River 1-0 sobre Boca gracias a un gol de penal de Miguel Borja en tiempo cumplido sigue dejando mucha tela para cortar entre polémicas decisiones arbitrales, diferentes opiniones sobre los merecimientos de uno y otro, y un final que empañó el espectáculo.

El que no se esperaba la crítica personal tras la derrota Xeneize era su vicepresidente Juan Román Riquelme, quien el sábado había estado observando el clásico de Reserva en el Predio Pedro Pompilio. Sin embargo, el dardo le llegó de parte de un miembro de la oposición que este mismo año buscará desplazarlo en elecciones.

Se trata del empresario Jorge Reale, precandidato a la presidencia de Boca por la agrupación Familia Xeneize, quien le apuntó al ídolo y actual vicepresidente en diálogo con Boca de Selección: "No me gusta que el vicepresidente hable sólo cuando ganamos. Yo necesito escucharlo cuando perdemos", remarcó.

"En Boca nos debemos una reconstrucción dirigencial. Nos debemos dirigentes de calidad. Los dirigentes tienen que defender a Boca y al único que escuché hablar fue a Cascini. Boca debe dejar de pensar que Riquelme nos va a solucionar todos los problemas. Necesitamos tener dirigentes influyentes en AFA y CONMEBOL", agregó.

Para Reale, Boca fue perjudicado por un arbitraje que sancionó un penal que no cree que hubiese sancionado en el área de enfrente bajo las mismas circunstancias. De todos modos, reconoció que no le gustó la manera en la que terminó el Superclásico: "Estamos viendo muy seguido la reacción agresiva de los jugadores. A mí no me gusta", opinó.