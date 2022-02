¿Cómo se soluciona este problema que se armó en Boca? ¿Cuál es la forma de resolver el conflicto entre Ramón Ábila y los dirigentes? El explosivo comentario de Wanchope en Instagram desayó la polémica y generó un profundo debate de fondo: ¿cuál sería la mejor forma de ponerle fin a este tipo de situaciones?

Sebastián Vignolo analizó la problemática en "ESPN F90" y, fiel a su estilo, utilizó una rara analogía para dar su opinión sobre lo que sucede. "A mí me enseñaron que cuando un matrimonio está peleado, no te tenés que meter. Josefa y Arturo se amaban. Un día se quejaron de querer. La relación no era la misma", comenzó el "Pollo".

"Y yo le dije a Arturo: 'Es que no es para vos'. Y se enteró Josefa. El día de mañana volvieron a juntos y los dos se enojaron conmigo. ¿Te das cuenta que no era así? La hipocresía está y tenemos un montón de ejemplos", remató el conductor del programa. Y ahí se enfocó en proponer un remedio para esta cuestión.

"Hay una parte fría: tenemos un trato laboral, vos tenés que hacer esto y yo te pago por esto. Pero después está la otra. A mí no me parece que sea manera de reclamar como lo hizo Wanchope. No creo que sea el momento, el lugar... No creo que le haga bien a Boca este estallido", aseguró Vignolo. Y sentenció: "No sé qué pasó para que Wanchope escriba esto. Pero Boca no puede regalar a sus futbolistas. Tiene que existir un díalogo".