El ex Boca que bancó a Riquelme: "Me duele ver que algunos jugadores..."

Tal como lo adelantó el propio Juan Román Riquelme en sus más recientes entrevistas en televisión, el 2023 será un año agitado en Boca debido a las elecciones que se llevarán a cabo a fin de año para decidir si la fórmula que compone el ídolo junto a Jorge Amor Ameal se mantiene por otros cuatro años más, o bien, los socios deciden cambiar de rumbo. En la vereda opuesta suenan nombres pesados como Martín Palermo y Carlos Tevez.

Es por eso que, en vísperas de un año caliente, uno de los excompañeros de Román en su última etapa como jugador del Xeneize decidió salir a bancarlo en los medios debido a la fuerte crítica que recibe JR10 desde que comenzó su gestión como vicepresidente de la institución azul y oro.

"El líder siempre hace cosas que uno no ve y no lo está divulgando", sentenció Diego Rivero, campeón del Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011-12 con Boca, sobre el ídolo del club en D SPORTS Radio. Además, el Burrito se mostró molesto con algunos excolegas que decidió no mencionar: "He visto Román con muchachos que no habla mucho y siempre pone la espalda. Me duele ver que algunos jugadores salgan a matarlo cuando se inmoló por ellos".

Sobre su relación con Riquelme, Rivero reveló: "Me gustaría algún día tomar mates con Román en el palco, pero no sé si iría porque se pone muy nervioso, ja". A modo de cierre, el Burrito dejó un mensaje positivo de cara al Superclásico y lo que resta del semestre para el Xeneize. "Boca es el más grande del país, Ibarra es uno de los más ganadores del club. Ojalá tenga la fortaleza para mantener al club ahí arriba", concluyó.