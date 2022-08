Para casi todos los equipos de la Liga Profesional, el mercado de pases cerro sus puertas y Boca es una de las excepciones. Debido a durísima lesión que sufrió Exequiel Zeballos, AFA le dio la posibilidad al Xeneize de incorporar un nuevo jugador como reemplazo y en las últimas horas se conoció el interés desde Brandsen 805 por Roger Martínez, un viejo anhelo de Riquelme.

Mientras se desarrolla la novela, otros de los nombres que tanto sonaron en La Ribera volvió a estar en la órbita: Diego Valoyes. El colombiano fue la primera opción tras conocerse el parte médico del Changuito y las conversaciones se pusieron en marcha, pero no hubo acuerdo con la "T".

A su vez, el jugador también habló al respecto: "No tengo entendimiento sobre Boca, tengo que estar enfocado en Talleres. No estoy pendiente de eso". No obstante, cuando parecía que las negociaciones se enfriaban, este domingo Infobae sacó a la luz las novedades que surgieron en torno a la posiblidad de que Valoyes se ponga la camiseta azul y oro.

"El pasado 8 de agosto comenzó a circular el rumor de que el cafetero podría ser el hombre escogido para arribar al conjunto boquense, pero con el correr de los días la posibilidad se fue diluyendo, hasta este fin de semana, cuando una vez más se reactivó el posible interés del club por los servicios del exjugador de La Equidad Seguros", escribió el medio digital a través de su web oficial. ¿Se reflota?

Desde los números parecen estar lejos. Según TyC Sports, Andrés Fassi -presidente de Talleres- habría solicitado una suma cercana a los 10 millones de dólares para desprenderse de su figura, cifras muy lejanas a las posibilidades de cualquier equipo del fútbol argentino. Es por eso que esta semana podría haber novedades sobre una nueva propuesta de Boca para hacerse con el reemplazante de Zeballos, Diego Valoyes.