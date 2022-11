A cuatro meses de su asunción y 25 partidos disputados en donde ganó la Liga Profesional, Hugo Ibarra aún no fue confirmado como el entrenador de Boca para el 2023. Es que si bien el "Negro" ha tenido buenos resultados, obtuvo un título y encaminó a un equipo que se encontraba en un mal momento a un contexto más calmo fuera del plano futbolístico, de momento se desconoce con exactitud lo que sucederá con él en la próxima temporada.

Mientras esto se resuelve, el ex lateral derecho recibió apoyo de otro ídolo de Boca y que supo ser compañero suyo durante años en la Ribera como Roberto Abbondanzieri. El "Pato" vistió el buzo de arquero en el Xeneize en 214 partidos y ganó 14 títulos, por lo que es considerado uno de los mejores goleros en la historia del club ubicado en Brandsen 805.

En diálogo con TyC Sports, el santafecino expresó un pedido para Riquelme y el Consejo del Fútbol en relación a la continuidad de Ibarra, aunque también comparándola con la forma en la que muchos ex entrenadores se marcharon de Boca en el último tiempo. "Ojalá que siga Ibarra. Me da lástima que los chicos que son ídolos o que ganaron muchas cosas se hayan ido mal del club. Eso es lo que me duele. Entonces si a Ibarra le dan continuidad ojalá sea por mucho tiempo para que pueda demostrar y no que se tenga que ir en los primeros partidos del próximo torneo", soltó Abbondanzieri.

Luego, siguió explicando que no solo hacía referencia al caso más reciente con Sebastián Battaglia al afirmar: "Por todos, tanto Guillermo (Barros Schelotto), el Vasco (Arruabarrena), son muchos los que se fueron mal. Me parece que nos tienen que cuidar, aunque yo ya estoy alejado. Eso es lo único que me apena. Los técnicos van y vienen en el fútbol argentino y no hay proyectos a largo plazo. Solo eso pido, si Ibarra tiene que seguir banquemoslo pero hasta el final de todo".

Así, el Pato manifestó su deseo de que el entrenador de Boca siga siendo Ibarra, pero sobre todas las cosas hizo un pedido para que se lo "cuide" respecto a las decisiones que se tomen puertas adentro. Cabe recordar que el contrato del Negro expira en diciembre de este año y aún no hubo novedades concretas sobre su continuidad. ¿Qué pasará allí?