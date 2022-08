Boca continúa con los entrenamientos tras la victoria contra Defensa y Justicia. La próxima jornada será turno de enfrentar a Atlético Tucumán, flamante puntero de la Liga Profesional, y Hugo Ibarra cuenta con los regresos de Carlos Zambrano y Darío Benedetto (cumplieron sanción) para poder armar el equipo.

Luego de una jornada de trabajo, Aaron Molinas y Pol Fernández se retiraron del predio de Ezeiza en el mismo auto -conducido por el ex Racing- y decidieron tomarse una foto juntos para luego postearla en redes sociales. El volante más experimentado fue el encargado de subir la imagen a las historias de Instagram, pero los hinchas del Xeneize no les perdonaron un detalle más que particular.

Es que el color rojo de los los cinturones de seguridad del vehículo, en combinación con el buzo blanco que portaba Molinas, crearon la prenda que tanto identifica al clásico de toda la vida, River. Es por eso que, a raíz de la repercusión que generó la foto, Fernández dejó un cálido mensaje en su cuenta personal.

"Ya está el reclamo. Próximamente cambio de cinturón AM", replicó el exjugador de Cruz Azul con un mensajito directo para el juvenil que lo acompañó en el auto tras la práctica que dirigió Hugo Ibarra en Ezeiza. Un momento divertido que generó interacción entre los jugadores y los hinchas.