El último martes, Edwin Cardona recibió un duro revés en su intento por recuperar la confianza de la gente y los dirigentes. El colombiano venía cumpliendo y aseguraba que quería seguir en Boca, pero su llamativa salida del primer equipo terminó sacando a la luz un acto de indisciplina que complicará su futuro en el club.

Resulta que el colombiano, al igual que Carlos Zambrano y Sebastián Villa, aprovechó mal el rato libre que les dio Sebastián Battaglia el último lunes. La "intoxicación" planteada por el DT terminó sonando más a una excusa para cubrir una irresponsabilidad que le costará a caro a fin de año.

En el medio de las especulaciones, el enganche no se guardó nada y subió una desafiante historia tras escuchar todo lo que se dijo de su persona. En referencia a todo lo que se dice, el 8 publicó una foto entrenando, junto a un emoji de una cara hablando y "humo". Un palazo a la prensa.

Cuando todavía no se conocía el trasfondo de su suplencia, Edwin tuvo una particular reacción cuando el entrenador lo mandó a entrar en calor. Con mordida de labios y revoleo de ojos al cielo, el colombiano expresó todo su fastidio antes de saltar al campo de juego. Boca no tiene paz.