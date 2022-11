Gabriel Heinze asumió el desafío de regresar a Newell's, esta vez en otro rol, y se sumó como nuevo director técnico del equipo. El entrenador está decidido a ponerle su impronta a "La Lepra" y en Rosario ya comenzaron los rumores en torno a los refuerzos que quiere.

Esta semana revelaron que el "Gringo" quiere una incorporación en el puesto de lateral izquierdo y uno de los mencionados es Valentín Barco. Los otros son Milton Casco (River), Juan Infante (Platense) y Sebastián Prieto (Tigre).

¿Es posible que el "Colo" se vaya de Boca? En TyC Sports revelaron que hay una traba para la salida del juvenil que fue elegido como el mejor jugador del torneo de L'Alcudia 2022 con la Selección Argentina Sub 20: todavía no acordó la renovación de su contrato.

Hace unos días, el Consejo de Fútbol se reunió con el representante de Barco para ofrecerle la extensión del vínculo pero aún no hay acuerdo. Si no se logra esa renovación, el club no está dispuesto a cederlo. Todo dependerá de cómo termine la negociación.