A lo largo de su estadía como dirigente en Boca, Juan Román Riquelme se ha interesado en varios futbolistas de nivel para reforzar los planteles. En algunos casos, como el de Edinson Cavani, llegó a un acuerdo para ficharlos, mientras que en otros, recibió una respuesta negativa.

Uno de estos jugadores que rechazó la posibilidad de llegar al Xeneize, es Santiago Ascacibar, quien actualmente se desempeña en Estudiantes de La Plata, el club que lo vio nacer, y en el que es uno de los capitanes. En diálogo con TyC Sports, el mediocampista de 27 años rompió el silencio y descartó la posibilidad de jugar en el elenco de la Ribera.

“Siempre contra equipos como Boca o River son especiales, tienen un sabor diferente”, comenzó palpitando el duelo contra el equipo de Diego Martínez por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, que se jugará el próximo martes 30 de abril en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Y agregó con respecto a la posibilidad de jugar en el Xeneize: “Creo que mi hermano me va a pedir hasta que me retire que juegue en Boca, pero eso no lo voy a cambiar. No voy a ir porque particularmente en Estudiantes siento el apoyo constantemente de la gente y de mi familia. Es mi lugar en el mundo y siento esa tranquilidad. No creo que vaya a Boca, en Argentina solo jugaría en Estudiantes”.

Santiago Ascacibar afirmó que no jugaría en Boca. (Foto: Boca).

Además, agregó sobre el pedido de sus familiares de jugar en Boca, ya que son hinchas del club: “Mi viejo ya se ablandó con la chance de que vaya a Boca, mi hermano hasta el final me la va a pelear”.

Por otro lado, cerrando el tema, confesó que recibió un llamado por parte de un integrante del Consejo de Fútbol de Boca a mediados del 2022, pero rechazó la oportunidad: “Boca me contactó cuando estaba en Cremonese, pero bueno, así se dieron las cosas”.

Los números de Santiago Ascacibar en Estudiantes

En su vuelta al Pincha de La Plata, el mediocampista lleva disputados un total de 69 partidos, en los que anotó 6 goles y aportó 2 asistencias. Además, se consagró campeón de la Copa Argentina 2023.

¿Hasta cuándo tiene contrato Santiago Ascacibar en Estudiantes?

El vínculo del futbolista con el club platense tiene extensión hasta el 31 de diciembre del 2026.