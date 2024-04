En Arabia Saudita empezó a correr el rumor sobre la supuesta salida de Marcelo Gallardo como director técnico de Al Ittihad. La información llega justo a horas del partido que tiene este viernes 26 de abril ante Al Shabab por la Liga Profesional Saudí.

El ‘Muñeco’ ha tenido varias dificultades en el equipo saudí desde su llegada. Los resultados han acompañado, ya que no pudo pelear por el título de la Liga Profesional Saudí, cayó en cuartos de final del Mundial de Clubes 2023 y perdió en reiteradas ocasiones ante Al Hilal, sobre todo en cuartos de la AFC Champions League y en la final de la última Supercopa de Arabia Saudita.

Pese a este panorama, fuentes de su entorno informan a BOLAVIP que Marcelo Gallardo no tiene intenciones de renunciar a su cargo como entrenador de Al Ittihad. Además, el rumor sobre su salida sorprende, ya que, si bien los resultados no han acompañado, el ex técnico de River se encuentra cómodo en Arabia Saudita.

El rumor que surgió en Arabia Saudita sobre la salida de Marcelo Gallardo de Al Ittihad

La información sobre la salida de Gallardo surgió desde Arabia Saudita. El periodista Ali al Qahtani lo informó a través de su cuenta de X (Twitter). Rápidamente, fue replicado por una de las cuentas partidarias del Ittihad, Itti Studio en la misma red social.

El rumor sobre la salida de Gallardo de Al Ittihad (Twitter @IttiStudio).

Sin embargo, el técnico argentino no tiene intenciones de salir de Ittihad. De hecho, BOLAVIP reveló hace algunos días los planes a futuro que tiene para su carrera: continuar la próxima temporada al frente del equipo de la ciudad de Yeda.

Durante las últimas semanas, también fue relacionado con la política de River Plate cuando salió el rumor sobre su intención de ser vicepresidente para manejar todo el fútbol del club. Sin embargo, esto fue desmentido. Tampoco lo moviliza la opción de Europa, más allá de haber aparecido como opción para dirigir al AC Milan.

Marcelo Gallardo, totalmente concentrado en el final de temporada y en la próxima campaña

Gallardo está concentrado en el final de la temporada con Al Ittihad donde debe terminar la Liga Profesional Saudí. También está en pelea por el único título que podría ganar los Tigres en esta temporada: la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

Al Ittihad debe jugar este viernes ante Al Shabab por la liga local. Luego, le quedarán otros cinco partidos hasta el final del torneo. Pero, lo más importante para el equipo de Gallardo será el próximo martes 30 de abril.

Ese día, jugará por la semifinal de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita ante Al Hilal. Nuevamente, Gallardo deberá enfrentarse ante Jorge Jesús, su gran verdugo cuando dirigía a River (final ante Flamengo de la Copa Libertadores 2019) y también en Al Ittihad (le ganó los cuatro partidos que jugaron entre sí).

Luego del final de temporada, Gallardo espera por los trabajos de pretemporada para consolidar más su idea futbolística en el plantel. Además, se espera que sea una parte fundamental para las negociaciones por los futuros fichajes del primer equipo. Esto se debe a que compone el Consejo de Fútbol de Al Ittihad junto al CEO de la institución Domingos Soares de Oliveira y al director deportivo Ramón Planes.