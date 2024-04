Tras varios meses, el clásico Here we go de Fabrizio Romano volvió a aparecer en su cuenta oficial. Ésta vez, para anunciar al nuevo entrenador del Liverpool de Alexis Mac Allister y compañía: Arne Slot.

El entrenador y exfutbolista neerlandés actualmente dirige al Feyenoord de la Eredivisie, pero dejará ese cargo para liderar a los Reds a partir de la próxima temporada. Tomará el lugar de Jürgen Klopp, quien decidió dar un paso al costado de la profesión luego de una década y tomarse un descanso.

De acuerdo al periodista italiano, Slot ya tiene todo cerrado para firmar con el Liverpool, aunque no proporcionó detalles específicos sobre su contrato. Por lo pronto, el Feyenoord recibirá una compensación para dejarlo salir antes de finalizar el contrato vigente sin objeciones.

Quién es Arne Slot, el nuevo entrenador del Liverpool

Arne Slot está frente al desafío más grande de su carrera futbolística.

Arne Slot es un entrenador neerlandés de 45 años que inició su carrera como entrenador principal en 2019, cuando tomó el mando del AZ Alkmaar. Como futbolista, Slot se desempeñó en la primera división de los Países Bajos entre 1995 y 2013, con múltiples pasos por el FC Zwolle, y algunas temporadas en el NAC Breda y Sparta Rotherdam, aunque no tuvo mucho éxito.

Tras poco más de cincuenta partidos al mando del AZ, dio el salto al Feyenoord donde se consagró campeón de la Eredivisie en la temporada pasada y en este curso levantó la Copa de los Países Bajos.

El 4-2-3-1 es el esquema táctico que más le gusta utilizar con pelota dominada. Sus equipos suelen realizar construcciones lentas desde ese doble pivote en el centro del campo y con laterales avanzados para triangular en las bandas. En ofensiva, el cuarteto entre un número 10, un delantero centro y dos extremos permite que el lateral opuesto al lado del ataque ocupe un lugar liberado para generar sorpresa y superioridad numérica.

Encuesta ¿Es Arne Slot el DT ideal para el Liverpool? ¿Es Arne Slot el DT ideal para el Liverpool? YA VOTARON 0 PERSONAS

El legado que deja Jürgen Klopp

Jürgen Klopp nunca será olvidado en Liverpool.

En caso de que la Premier League no quede en manos del Liverpool, la era Jürgen Klopp llegará a su fin al completar los cuatro partidos que le quedan a los Reds en la Premier League: West Ham, Tottenham, Aston Villa y Wolverhampthon.

En esta etapa, Jürgen Klopp conquistó una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa, a nivel internacional. Dentro de Inglaterra se consagró dos veces en la Carabao Cup y en una ocasión tanto de la Community Shield como de la FA Cup.

Su gran logro, no obstante, fue darle la primera Premier League al Liverpool desde que la primera división inglesa tiene ese nombre. También ganó en dos ocasiones el premio a Mejor Entrenador del Año.