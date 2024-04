Boca tropezó feo en Brasil y no pudo traerse nada del partido ante Fortaleza. Una vez más, los dirigidos por Diego Martínez volverán a poner el foco en la Copa de la Liga, teniendo en cuenta que están a dos partidos de una nueva estrella para la instiución.

Por la mañana del viernes, el plantel arribó a Buenos Aires y se conoció una decisión de Diego Martínez que dio que hablar. Por otra parte, se conocieron novedades de la situación de Nicolás Valentini. A continuación, las noticias de Boca del viernes 26 de abril.

Martínez le dio el día libre al plantel

Boca con día libre tras la derrota. (Foto: IMAGO)

Boca volvió al país después del golpazo sufrido en Brasil ante Fortaleza. El equipo de Diego Martínez deberá cambiar el chip rápidamente y ponerse a pensar en la semifinal del próximo martes ante Estudiantes. Sin embargo, antes de retomar las prácticas, habrá descanso para el plantel.

Es que el entrenador tomó la decisión de darle un día libre al equipo con el objetivo de que descansen tanto física como mentalmente. De esta manera, los entrenamientos se retomarán recién el día sábado, pensando en el duelo clave de la Copa de la Liga.

Las disculpas de Sergio Romero tras la derrota

Romero se disculpó tras la derrota. (Foto: Getty Images)

Con el resultado consumado, fue Sergio Romero quien tomó la palabra en la conferencia de prensa y le habló a los simpatizantes: “Son cosas que duelen las que pasaron de hoy, la gente que nos vino a acompañar les tenemos que dar las disculpas necesarias porque hicieron un esfuerzo grande para venir acá y se nos escaparon puntos importantes para lo que viene“.

Además, hizo su análisis de lo sucedido: “Sabíamos que en los primeros 15 minutos de las dos partes iba a ser complicado. Obviamente que cuando jugas de visitante son los críticos. Merecimos más en el primer tiempo, tuvimos muchas oportunidades y jugamos mejor“.

Boca y Nicolás Valentini volvieron a entablar conversaciones para su renovación

Valentini sigue negociando con Boca. (Foto: IMAGO)

Cuando parecía que todo iba encaminado para su salida en el corto o mediano plazo debido que no hubo acuerdo para su renovación, este jueves trascendió un giro inesperado en la novela acerca de su futuro. Es que en concreto, el periodista Luis Fregossi informó que se retomaron las charlas para la renovación de Nicolás Valentini y que, esta vez, podría llegarse a buen puerto.

Según lo que expresó el jornalista, desde el entorno del ex Aldosivi revelaron que “hay chances” de llegar a un acuerdo entre las dos partes, y que el Xeneize pueda seguir contando con una alternativa zurda para la zaga defensiva. ¿Se logrará dar la renovación?

Martínez confirmó que no utiliza a Valentini “por decisión de la institución”

El entrenador de Boca habló sobre el juvenil. (Foto: Getty Images)

El DT se refirió a la situación personal de Nicolás Valentini, quien no viene siendo parte de las convocatorias del plantel: “Nicolás es parte del plantel pero tuvo una situación personal con la institución y la institución decidió que hasta que no se resuelva no contemos con él”.

Esto se debe a la situación contractual del defensor central, ya que su vínculo con el club finaliza el 31 de diciembre de este año, y desde su entorno le comunicaron al Xeneize que no entenderán el contrato, debido a que quiere ser transferido en el próximo mercado de pases para no irse en libertad de acción.