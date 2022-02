El multicampeón que no tuvo piedad con una figura de Boca: "No es crack"

Mientras en el Consejo de Fútbol continúan negociando por diferentes futbolistas para que lleguen al plantel de Boca que dirige Sebastián Battaglia, un ex compañero del entrenador y también multicampeón con la camiseta azul y oro, criticó ferozmente a una de las principales figuras que posee el Xeneize.

En las inmediaciones de Brandsen 805 aún están tratando de quitarse la espina del ojo por la decisión que tomó Ángel Romero, quien coqueteó con la propuesta que le hicieron Juan Román Riquelme y compañía para terminar en Cruz Azul. Pero después de que llegara un refuerzo que, para todo el planeta Boca es fundamental, Cristian Traverso no tuvo pelos en la lengua para criticarlo.

Durante la emisión nocturna de TyC Sports se presentó una discusión entre los panelistas respecto a las incorporaciones que llegaron en este mercado al fútbol argentino y hubo una comparación entre Darío Benedetto y Juan Fernando Quintero. Y allí fue cuando el ex defensor atacó al delantero del Xeneize: "Es un excelente jugador, pero no es crack", manifestó.

Traverso, quien hoy en día se desempeña como periodista, no tuvo intenciones de frenar con su crítica: "Le ha rendido mucho a Boca, pero al nivel de crack, no", continuó. Al escuchar las palabras del campeón con el Xeneize, los hinchas salieron al cruce en las redes sociales y se manifestaron en contra de los dichos del ex compañero de Sebastián Battaglia.