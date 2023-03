Producto de los irregulares resultados, un estilo de juego con poca convicción, desgaste en la relación con el plantel y el descontento de los hinchas motivaron a que en Boca se tome la fuerte decisión de prescindir de los servicios de Hugo Ibarra y cambiar el panorama por completo al ir a la carga por Gerardo Martino, uno de los entrenadores con mayor experiencia entre los que no poseen empleo en la actualidad.

El pasado miércoles tuvieron una conversación con el Tata en donde le dieron a conocer la propuesta, la cual luego de analizarla durante poco más de 24 horas terminó siendo rechazada por el rosarino. En Boca había optimismo con que aceptara y era la opción primordial, por la que ante ese "no" de Martino, rápidamente este jueves comenzaron con llamados a distintos pretendientes. Luego de una movida jornada en el Xeneize entre intereses, más negativas e incertidumbre, se conoció que son tres los DTs que pican en punta para asumir en Boca. Acá en Bolavip te traemos un resumen de cómo está la situación de la vacante en el puesto de entrenador en la Ribera.

Diego Martínez

El DT de Tigre interesa hace tiempo en Boca por lo hecho en el Matador y por la buena relación existente entre los dos clubes. Con contrato vigente en el equipo de Victoria y sin cláusula de salida, si el Xeneize decide avanzar concretamente por el entrenador de 44 años tendrá que resarcir económicamente a Tigre. Martínez integró en 2014 el cargo de DT en inferiores de Boca, llegando al club de la mano de "Coqui" Raffo y allí dirigió futbolistas que integran el primer equipo actual como Agustín Sandez, Marcelo Weigandt, Equi Fernández, Valentín Barco y otros que se encuentran cedidos como Aaron Molinas, Vicente Taborda y Agustín Obando. De momento,el DT que más gusta en cuanto a condiciones pero el más difícil que pueda arribar a Boca al estar con trabajo en la actualidad.

Diego Alonso

Libre actualmente tras su salida de la Selección de Uruguay, el "Tornado" interesa en Boca y si bien nadie se ha comunicado con él todavía desde el club, revelaron que el uruguayo vería con buenos ojos una propuesta desde el Xeneize. Como DT dirigió al Pachuga en gran parte de su trayectoria en donde obtuvo una Liga MX y una Champions League de la CONCACAF, así como también con Rayados de Monterrey. Luego emigró al Inter Miami en su estreno como equipo en Estados Unidos y su última experiencia fue en la "Celeste", reemplazando en el puesto a Oscar Washington Tabárez y clasificando a Uruguay a Qatar 2022 cuando estaba a punto de quedarse afuera. En el Mundial en sí cayó en primera ronda y eso marcó el fin de su ciclo, pero es un entrenador con grandes números y títulos importantes en escasos años de carrera. Ante un llamado de Boca, diría que si según trascendió.

Alexander Medina

Más de una vez ha sonado y ha sido sondeado por Boca y esta vez podría darse ya que se encuentra libre. El "Cacique" se quedó sin el cargo de DT de Vélez tras la derrota contra el Xeneize en el José Amalfitani y desde ahí no regresó a la dirección técnica a poco más de un mes de aquel encuentro. Según se informó este jueves, Medina es uno de los corrientes candidatos ya que desde el Boca se comunicaron con él y solamente le hicieron saber que su perfil es del gusto del club, aunque sin acercarle ofertas de momento. Del lado del entrenador, no se ha mostrado negatividad respecto a esta conversación, por lo que sigue todo abierto con el uruguayo ex DT de Vélez y Talleres.

Los que no y los que corren de atrás

Además del no de Gerardo Martino, José Pékerman ya no corre como posibilidad debido a que el ex DT de la Selección Argentina manifestó que no quiere estar en el día a día de un club. Martín Palermo también se nombró como posibilidad pero desde Platense bajaron el pulgar respecto a una salida, ya que se mostraron conformes con su rendimiento en el Calamar y no posee cláusula de salida. Y Facundo Sava, quien fue llamado por Boca, se quedará en Cerro Porteño según expresaron propiamente desde Paraguay.

Por último, como un interés lejano de momento aparece el nombre de Jorge Sampaoli, pero hasta este jueves no fue más que un interés, sin novedades sobre el lado del entrenador ni contacto de parte de Boca. Urge en Brandsen 805 definir cuanto antes al nuevo DT por el calendario actual y el inicio de la Copa Libertadores en una semana, por lo que, de momento, los tres candidatos que pican en punta serían los tres mencionados: Medina, Martínez y Alonso.