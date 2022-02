Daniel Osvaldo fue uno de los refuerzos más importantes de Boca durante la última década, junto a otros flamantes nombres que venían desde Europa como Carlos Tevez, Eduardo Salvio o Daniele De Rossi. Después de una primera etapa exitosa, con 7 goles en 16 partidos, su inmediata vuelta en 2016 lo encontró sin festejos y con una despedida más que polémica.

"Lo amaba como jugador. Pero no era una persona que se prestara a la charla. Tenía un problema, no sólo conmigo. Con los de jerarquía. Por ahí le faltaba personalidad, por ahí como son dos no tenían la personalidad entera", dijo "Dani Stone" en ESPN F90 para referirse a su máximo rival en la etapa final de su carrera, Guillermo Barros Schelotto. El actual DT de la Selección de Paraguay lo borró del equipo tras un curioso hecho dentro del vestuario del Xeneize, durante la serie de Copa Libertadores contra Nacional.

El "Mellizo" lo encontró fumando y, a partir de allí, Osvaldo no volvió a ponerse la azul y oro. "Lo del cigarrillo fue una excusa. Él fumaba. Óscar Córdoba lo mandó al frente en una nota. Vigilante de country. No me interesa reconciliarme. No es una persona interesante. No debe escuchar ni música. Una amargura ese tipo", expresó tiempo después para seguir con la polémica.

El suceso aún sigue presente en la vida del exdelantero, hoy alejado del fútbol. Durante las últimas horas, Osvaldo publicó una imagen en su cuenta de Instagram con otro palito para Guillermo. "En el vestuario no se fuma chicos", escribió el ex Juventus mientras posaba con un cigarrillo. Dani Stone hoy se lo toma con diversión y no tiene problema en seguir disparando, a pesar del paso del tiempo.