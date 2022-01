Mientras se espera por la respuesta del "Pipa" para volver a convertirse en el atacante de área de Boca, en el club piensan otras alternativas por si la prioridad no se transforma en realidad.

El plan B para la delantera de Boca si no prospera la vuelta de Benedetto

La obsesión de Boca para este mercado de pases tiene nombre completo: Darío Ismael Benedetto. Entre tantos nombres que están en carpeta del Xeneize, el del "Pipa" es por el cual más se está avanzando formalmente ante la envergadura de su posible regreso al club donde convirtió 45 goles en 76 partidos y hasta se volvió el capitán del equipo.

Por lo que trascendió en las últimas horas, Boca está esperando la respuesta desde Europa por la oferta formal que presentaron el pasado fin de semana, donde antes de este sábado tendrían una respuesta, tanto por sí como por no.

Desde el Xeneize son optimistas con que Benedetto se pondrá nuevamente la camiseta azul y oro del equipo de la Ribera tras dos años y medio de carrera en el Viejo Continente entre el Olympique de Marsella y el Elche.

Sin embargo, en caso de que la logística para su regreso se complique, en Boca ya prendieron alarmas y tienen un plan B en la cabeza. Ese objetivo secundario es ni más ni menos que volver a ofertar por Facundo Farías, según contó Mariano Grossman en TyC Sports.

El talentoso juvenil de Colón comenzó siendo una perlita codiciada por Boca y hasta por River en el mercado, pero las vacilaciones en las ofertas por parte de su representante hicieron que todo se enfrie.El Xeneize ofertó cerca de 5 millones de euros por la mitad de su pase pero el Sabalero la rechazó, ya que pretende 10 por la totalidad de su ficha. Mientras tanto, le negocian su continuidad en Santa Fe, pero desde Boca no lo descartan como refuerzo, más aún si lo de Benedetto no prospera por complicaciones en su pase, ya que su vuelta no será sencilla.