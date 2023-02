Las charlas entre Boca y Huracán por Lucas Merolla no están llegando a buen puerto y, a horas del cierre del libro de pases, se complica la transferencia. Los clubes no se ponen de acuerdo en los números y no están ni cerca de hacerlo. David Garzón, presidente del Globo, lo dejó claro.

En diálogo con TyC Sports, luego de lo que fue la victoria del equipo de Parque Patricios sobre Yupanqui, el dirigente fue claro: "Yo creo que Lucas es uno de los mejores centrales del país y tiene otro valor. Defendemos los derechos del club y estamos muy lejos. No digo montos, pero hoy estamos muy lejos".

Sobre la chance de que firme un precontrato, no se guardó nada: "Sin dudas que estaría mal visto, pero no creo que lo haga ni Boca ni el jugador. La dirigencia de Boca me dijo que ellos no harían una cosa así, por eso están haciendo ofertas para llevárselo ahora. Confío mucho en el accionar de Lucas, que siempre ha demostrado cosas buenas en Huracán. No creo que se vaya así".

Horas antes, para Radio La Red, Garzón redobló la apuesta para referirse al futuro inmediato del marcador central: "Estoy dispuesto a perderlo en junio que a malvenderlo ahora". De todas formas, aclaró que le "jodería si firma con Boca a mitad de año". A esperar.