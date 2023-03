Diego Martínez, el actual entrenador de Tigre y con paso por Godoy Cruz, como también en las inferiores de Boca en el 2015, previo a iniciar su carrera en equipos de Primera División, es uno de los apuntados por el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme para reemplazar a Hugo Benjamín Ibarra como DT de Boca.

Ezequiel Melaraña, el presidente del Matador de Victoria, habló en díalogo con TyC Sports, en donde además de referirse a la situación de Mateo Retegui, a quien comprará su equipo, habló sobre el futuro cercano de Martínez, quien prepara a su equipo para recibir mañana a Lanús por la Liga Profesional.

"Nadie de Boca se comunicó con nosotros ni con el entrenador. Después, cuál es mi voluntad o la voluntad del club y la decisión que tomaríamos en caso de que eso suceda lo analizaremos cuando se dé un primer paso, que hasta ahora no pasó", comenzó el dirigente. que agregó: "Me extrañaría que Boca se contacte directamente con Martínez. No es la manera con la que nos venimos manejando con ellos, no hablamos por detrás. Estoy absolutamente seguro de que Diego no se prestaría a un diálogo sin que nosotros estemos al tanto. No tengo ninguna duda".

Además, mostró su confianza con Martínez, a pesar de que el momento futbolístico del equipo no es el mejor: "Nosotros siempre tuvimos muy claro cuál era nuestro norte y ahora sigue siendo el mismo. Sinceramente, y sacando a Boca porque nadie nos ha llamado y tenemos una excelente relación con la gente que hoy lo conduce, bajo ningún punto de vista se me ocurre cambiar al entrenador. Tigre tiene 9 partidos en los próximos 26 días y ese período lo queremos transitar con Diego. Eso es lo único que me importa".