La final del Trofeo de Campeones 2022 entre Boca y Racing tuvo un espectador de lujo: Martín Pérez Di Salvo. El popular streamer argentino, más conocido como "Coscu", es uno de los hinchas de La Academia más conocidos del país y decidió viajar a San Luis para apoyar al plantel.

"Es la primera final que vengo... La gente sino me rompe mucho las pelotas... A veces no aguanto la presión. Pero hoy me saqué un peso de encima también", comentó el influencer. Y agregó: "A veces para no armar kilombo prefiero quedarme en casa. Los jugadores me arengan para que venga jaja".

"La gente en un momento se la agarró conmigo pero hoy estamos disfrutando de una alegría inmensa, que nos merecíamos mucho", manifestó Coscu. "Y yo me siento parte, como un fanático. Desde el punto cero de mi vida que soy de Racing. Para mí es un placer", aseguró en una charla con TNT Sports.

Tras los festejos en el estadio, Martín publicó un video en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Hoy pateé un penal frente a toda la tribuna de Boca puteandome... Fue gol, después salimos campeones también". Como era de esperarse, el posteo se llenó de comentarios de hinchas de Boca.