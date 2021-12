A pesar de que Boca mantiene a Battaglia como entrenador, pero no está asegurada su continuidad, en más de una ocasión soñó con tener a Ricardo Gareca sentado en el banco de suplentes.

Siempre se especuló con que, los dirigentes que estuvieron al frente de Boca, tuvieron un contacto con el actual entrenador de la Selección de Perú, pero nunca se pudo confirmar. Hasta que llegó la palabra del Tigre.

"Tuve un acercamiento en Boca cuando se fue Gustavo Alfaro", aseveró Gareca en diálogo con TyC Sports. Sin embargo, el ex entrenador de Vélez, donde dejó un grato recuerdo, argumentó que no llegó a un acuerdo: "Se cortó automáticamente cuando le manifesté a la persona que había hablado conmigo que yo iba a respetar el contrato. Entonces no hubo posibilidad de diálogo", expresó.

Si bien no cerró completamente la puerta a una posible charla con Boca, dejó en claro que tendrá que ser una vez que culmine su vínculo con Perú: "Para mí es necesario respetar el contrato en cualquier cargo. No estoy de acuerdo con la frase de que 'el tren pasa solo una vez'. La considero más como asociada al oportunismo", enfatizó. A lo que continuó: "Tiene que haber confianza, fe y optimismo con uno mismo de que si no se dio esa vez, puede haber otra chance. Es un modo en el cual me siento cómodo. Me gusta estar enfocado en los buenos y malos momentos y que no me condicione ninguna oferta de otro equipo".