La defensa de un ex Selección de Chile a Gareca: "Podemos fusionar a Klopp, Guardiola y Mourinho, pero esto es lo que hay"

Ricardo Gareca no ha podido poner fin a la pronunciada crisis futbolística de la Selección Chilena desde su arribo con importantes pergaminos cosechados en su paso por el seleccionado peruano. Tras una eliminación sin triunfos ni goles en la fase de grupos de la última Copa América, la reanudación de las Eliminatorias de CONMEBOL tampoco ha sido feliz para El Tigre.

Hundido en la clasificación sudamericana, tras acumular derrotas ante Brasil y Colombia en la última doble fecha, el DT viene sufriendo además la crítica, por momentos malintencionadas, de algunos integrantes de la Generación Dorada que conquistó de manera consecutiva las únicas dos Copas Américas en la historia del fútbol chileno; especialmente por parte de Arturo Vidal, quien pese al protagonismo que ha tenido en Colo Colo desde su regreso no ha vuelto a ser convocado.

Sin embargo, apareció otro exfutbolista de la Selección de Chile que mostró respaldo hacia Gareca y cargo más bien contra los dirigentes de la ANFP, además de remarcar que no sobra el talento para elegir. “Uno desde el retiro habla como fanático del fútbol y es lamentable lo que se está viviendo”, comenzó diciendo Pablo Contreras, quien defendió la camiseta de Racing en Argentina y disputó el Mundial de Sudáfrica en 2010.

“Acá se le carga mucho a Gareca, pero yo considero que no tiene responsabilidad. Le tocó esta generación, es un proceso que se tiene que realizar. Acá hay una culpa generalizada de dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos. Al buen trabajo que hace Gareca, lamentablemente no lo acompañan los resultados. Ya van cinco entrenadores. Podemos fusionar a Klopp, Guardiola y Mourinho, pero esto es lo que hay“, agregó el ex defensor que tuvo también un importante recorrido en Europa, jugando para clubes como Mónaco, Celta de Vigo y Sporting de Lisboa, entre otros.

Gareca no ha podido enderezar el rumbo de Chile.

Críticas a Vidal

Para Contreras, las constantes declaraciones de Arturo Vidal en contra de algunas de las decisiones de Ricardo Gareca en la confección de su convocatoria no hacen otra cosa que profundizar el mal clima en torno a una Selección que ahora más que nunca entiende que necesita de la unión de los chilenos.

“Vidal estuvo en las últimas dos Eliminatorias y tampoco se clasificó al Mundial. Tenemos que ver un proceso de manera realista. Enloda mucho más de lo que se puede construir. Es menos lo que suma la opinión suya que lo que aporta. Es válida, la respeto, pero estar de acuerdo con eso es otra cosa y se lo he manifestado a él”, señaló.