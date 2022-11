Bélgica le ganó a Canada por 1 a 0 en su primer partido del Grupo F para quedar como único puntero en el cierre de su grupo. Tras el partido, Eden Hazard habló con los medios en español en donde volvió a mostrar su fanatismo por el vicepresidente de Boca.

"Hemos tenido momentos de buen juego y también muchos en los que nos han superado. Lo importante en un Mundial y viendo lo que pasó con muchos otros países, es haber ganado los tres puntos. Claro que tenemos que mejorar y eso lo haremos con Marruecos", comenzó el delantero del Real Madrid.

Al ser consultado por Riquelme, expresó que el 10 siempre puede jugar: "Por supuesto. ¡Cómo un jugador como él no va a poder estar en este juego! Es un ídolo. El mejor 10 que vi jugar". Además, comentó su deseo de conocerlo: "Pero por supuesto. No recuerdo quién me pasó el nombre pero empecé a mirar y no paré más. No lo he conocido y espero que algún día se pueda dar".

Tal es la admiración de Hazard por Riquelme que llegó a festejar un gol con el Topo Gigio en honor a Román, que le terminó enviando una camiseta firmada y subió una foto a su Instagram festejando con el Topo Gigio y una de Riquelme festejando igual más un "Idolo".