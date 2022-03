Boca perdió ante Huracán por 1-0 en La Bombonera y ahora todas las miradas se posan sobre Sebastián Battaglia. El director técnico quedó expuesto tras la derrota y todos los hinchas se quejaron por el nivel de juego que mostró el equipo en su estadio. Por su parte, él se mostró molesto.

En la conferencia de prensa, el entrenador fue irónico y recordó que solo recibe comentarios negativos. "Acá son todas críticas, es así. ¿Cuándo fue una buena? Hacía 12 partidos que este equipo no perdía... Si te marcan todas cosas malas uno tiene que estar preparado. La semana fue movida, pero la verdad es que yo estoy tranquilo", señaló.

"No encontramos nunca los caminos. No fue bueno, pero es la primera derrota después de 12 partidos y nadie dice eso. La última vez que Boca perdió fue contra Independiente en su cancha y pasó mucho tiempo", se quejó el ídolo. "Sí, tenemos que mejorar y corregir cosas, pero una noche te puede tocar", agregó.. Nos tocó hoy. Lamentamos nuevamente tener que sufrir un gol de la manera que lo sufrimos, pero hay que seguir

"A nadie le gusta perder, pero hace mucho tiempo que Boca no perdía. No escuché en ninguna lado que digan eso", insistió el DT. Y avisó que todavía no piensa en el Superclásico: "Para River falta todavía, primero tenemos un partido ante Estudiantes". "Estamos completamente convencidos de que podemos y tenemos que dar másHay que seguir enfocados en lo que pensamos", sentenció.