Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 11 de agosto de 2024, con el foco puesto en la llegada de los últimos refuerzos y con Talleres en la mira por los octavos de final de la Copa Libertadores. Bustos estuvo en el Monumental, Meza sigue a la espera de una resolución por parte de Rayados, que aceleró por Martín Demichelis y la emoción de Pezzella en su regreso oficial al Monumental con la camiseta del Millonario.

River empató con Huracán en el regreso de Gallardo

El Millonario y el Globo repartieron puntos en el Monumental. En la vuelta oficial de Marcelo Gallardo, River comenzó en gran nivel y se puso en ventaja con un tanto de Claudio Echeverri, pero antes del cierre del primer tiempo lo igualó Echeverria y el marcador terminó 1 a 1. Lo más destacado de la jornada fue el gran recibimiento que le hicieron los más de 86 mil presentes al Muñeco en su vuelta.

Pezzella contó la importancia que tuvo Gallardo para su vuelta

“La verdad, fueron días agitados. Estaba por volverme para España y llegó el llamado de Marcelo y bueno, hice todo lo posible para estar acá. La verdad que estoy feliz de volver a estar acá pero esto ya arrancó. Hay que ponerse el chip competitivo de nuevo, recuperarnos bien para el miércoles. Cada partido es una final”, le dijo Pezzella a TNT Sports tras el empate 1 a 1 ante Huracán en el Monumental.

Germán Pezzella. (Foto: Prensa River).

Las situaciones de Bustos y Meza

Cuando Marcelo Gallardo decidió dar el sí para convertirse en entrenador de River llamó rápidamente a algunos futbolistas para reforzar al plantel y con tres de ellos tuvo éxito y la dirigencia se movió rápidamente para contar con ellos. Germán Pezzella ya llegó, firmó y hasta jugó. Fabricio Bustos acordó su salida, el club lo presentó oficialmente en redes sociales, pero luego borró la publicación porque faltaba el tránsfer, el cual ya llegó y no habrá problema para que el lateral se sume a Núñez.

Bustos estuvo en el Monumental. (Foto: TNT Sports).

Por otro lado, Maxi Meza también llegó a un acuerdo, Rayados había decidido dejarlo salir, pero el futbolista todavía no viajó a Buenos Aires. Si bien todavía no está resuelta la situación, hay optimismo en River para que esto se destrabe lo antes posible y el jugador pueda llegar en tiempo para poder ser inscripto de manera oficial en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Cabe recordar que el Millonario anotó a Ledesma, Pezzella, Bareiro, Bustos y Meza. Estos últimos dos de manera provisoria.

Demichelis, cerca de Rayados

Martín Demichelis dejó oficialmente River el domingo 28 de julio tras el triunfo ante Sarmiento. Una vez finalizado su vínculo con el Millonario recibió una propuesta de Rosario Central para asumir como entrenador, pero la rechazó. Su cuerpo técnico se desmembró ya que Javier Pinola decidió ser ayudante de campo de Klose en Nuremberg. En las últimas horas comenzó a sonar con fuerza su posible llegada de Rayados de Monterrey tras la salida de Fernando Ortiz.

Martín Demichelis, técnico pretendido por Monterrey, y Maxi Meza. (Foto: IMAGO).

Se viene Talleres por la Libertadores

El próximo miércoles 14 de agosto, desde las 21.30 horas, River visitará a Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha será siete días más tarde en el Estadio Monumental. Para el duelo en el Kempes, Marcelo Gallardo no podrá contar con Miguel Ángel Borja, quien se recupera de una lesión muscular.