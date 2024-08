El mundo River se revolucionó en los últimos días gracias al regreso de Marcelo Gallardo. La vuelta al Monumental no fue soñada porque el equipo del Muñeco apenas pudo empatar frente a Huracán sin mostrar una cara totalmente renovada respecto al de Martín Demichelis.

Sin embargo, las buenas noticas continúan porque este domingo se anunció oficialmente la llegada de Fabricio Bustos mientras aún sigue la espera para ver si se concreta la incorporación de Maximiliano Meza. Y hay otro fanático de River que sigue soñando con ponerse la banda roja. ¿Quién? Iker Muniain.

El español que manifestó muchas veces su amor por el Millonario, el quese disfrazó para estar en el Bernabéu el día de la final de la Copa Libertadores 2018 apenas unas horas antes de tener que jugar con el Athletic Bilbao, el que sólo quiere que le den la camiseta. “River es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño. Quitando al Athletic, que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande”, confesó el propio Muniain hace poco más de un mes.

La confirmación de que Muniain sigue esperando por River

Con el pase en su poder, por lo cual no habría que pagar una compra ni un préstamo, y sin pretensiones económicas que compliquen la economía de River, el volante ofensivo o delantero volvió a esperanzarse a partir del cambio de DT en Núñez. Munian no era prioridad para Demichelis y se escudó en las limitaciones con el cupo de extranjeros para descartarlo.

Pero llegó Gallardo y, desde España, todavía no quieren cerrar las puertas definitivamente a el sueño de toda su vida. “Iker sigue rechazando ofertas muy importantes porque mantiene la ilusión de jugar en River”, le confirmó Omar Rodríguez, el representante de futbolista vasco, a BOLAVIP.

El agente tuvo charlas con los dirigentes de River en las que se había encaminado la llegada de Muniain a Núñez, pero en ese momento era Demichelis el entrenador y el DT puso un freno. Sin embargo, la reaparición del Muñeco le volvió a encender el deseo al futbolista. “Después que decidió irse del Athletic Bilbao, la primera vez que me senté con Iker para ver qué planes tenía me dijo: ‘Quiero jugar en River’. Y todavía mantiene esa idea. Tiene 31 años, físicamente está bárbaro y quiere cumplir su sueño. No le importa lo económico ni alejarse de su familia por un tiempo. Sólo quiere ponerse la camiseta de River y ganar la Libertadores”, agregó Rodríguez a BOLAVIP.

¿River tiene cupo de extranjero disponible para incorporar a Muniain?

Sebastián Boselli, Agustín Sant’Anna, Nicolás Fonseca (los tres uruguayos), Miguel Borja (colombiano) y Adam Bareiro (paraguayo) son los cinco extranjeros que tiene River en el plantel luego de que a Paulo Díaz (chileno) le hayan otorgado la ciudadanía argentina. Así, entonces, está disponible el sexto cupo que permite la AFA.

Sin embargo, para contar con ese sexto foráneo es necesario que dos de los inscriptos hayan disputado al menos 10 partidos en la selección mayor de su país. Ese requisito lo cumple Borja y los dirigentes ya habían hecho gestiones para que se le contabilice a Bareiro, que tiene nueve encuentros con Paraguay, el amistoso contra Rusia para el que fue convocado, pero luego terminó siendo suspendido.

Con ese visto bueno, a River le habilitarían el sexto cupo de extranjero y ahí encajaría Iker Muniain, que tiene un pasado con la camiseta roja de España, pero mayormente en competencias juveniles. Disputó Eurocopas Sub 17, Sub 19 y Sub 21 (en dos oportunidades y en ambas salió campeón). También participó del Mundial Sub 17 del 2009 y dos veces jugó con la Mayor: un amistoso ante Venezuela en 2012 y un partido de Eliminatorias para la Eurocopa ante Malta, en 2019.