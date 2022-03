Si bien el mercado de pases cerró en la Liga Profesional, los grandes equipos de Europa ya están tanteando a varias figuras del fútbol argentino para la próxima temporada. Sucedió con clubes como el Barcelona, que ya enviaron emisarios al país para seguir a una de las figuras de River, Santiago Simón. En lo que respecta a Boca, Robert Pirès estuvo presente en varios partidos de la Copa LPF como parte de su trabajo en una agencia de representación y quedó maravillado con Aaron Molinas, Sebastián Villa y Pol Fernández, pensando en futuras operaciones.

En esta oportunidad, los ojos en el Viejo Contiente volvieron a posarse en un futbolista del Xeneize que no viene teniendo un gran presente. Marcelo Weigandt sufrió una dura lesión en su hombro que lo obligó a someterse a una cirugía en noviembre y hoy se encuentra en el último tramo de su recuperación, ya que este 2 de marzo recibiría el alta. Si bien en el último mercado fue vinculado con una posible vuelta a Gimnasia, el "Chelo" está en la órbita de un gigante de Italia.

El ex Boca, Nicolás Burdisso, tiene a Weigandt en carpeta para la Fiorentina en vistas a la próxima temporada. La información surgió del portal Tutto Mercato Web, el cual indica que la Viola sigue de cerca al lateral derecho para poder sumarlo a corto o largo plazo, ya que el contrato del nacido en Avellaneda vence en diciembre de 2022.

La realidad del actual plantel que dirige Sebastián Battaglia lo encuentra a Luís Advíncula como titular indiscutido. El peruano se consolidó en los últimos meses en el carril derecho y el "Chelo" parece no tener lugar pensando en su retorno a las canchas tras un largo parate. Es por eso que, un conocido en La Ribera como Nicolás Burdisso, no descarta aterrizar nuevamente en Argentina para hacer una oferta por el ex Tripero.