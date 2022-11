Boca se medirá ante Racing por el Trofeo de Campeones, pero Hugo Ibarra no puede confirmar el equipo porque uno de sus mejores jugadores está en duda.

Boca intentará cerrar el año bien arriba, cuando este domingo enfrente a Racing por el Trofeo de Campeones. En la provincia de San Luis, donde ambos planteles ya se encuentran alojados en sus respectivos hoteles de concentración, se vivirá uno de los mejores encuentros de la temporada.

Hugo Ibarra buscará lograr su segundo título como entrenador del plantel profesional del Xeneize, aunque sería el cuarto en su corta carrera, ya que obtuvo dos dirigiendo a la Reserva. Pero más allá de lo que hay en juego, el estratega formoseño sabe que no será nada sencillo el choque contra los de Fernando Gago, y mucho más si no cuenta con una de sus principales estrellas.

A lo largo de toda la semana estuvo en duda, y en la práctica del sábado no fue la excepción: Darío Benedetto no formó parte de los titulares durante el ensayo futbolístico, por lo que Ibarra lo esperará hasta último momento y lo evaluará en las horas previas al partido. Eso sí, en las últimas horas se pudo saber que el Pipa no quiere perderse este partido por ningún motivo.

El ex atacante de Olympique de Marseille no está recuperado al 100% del desgarro que sufrió frente a Gimnasia de La Plata, el pasado jueves 20 de octubre en el Juan Carmelo Zerillo, donde Boca se quedó con el triunfo por 2-1. Y si no llega, Luis Vázquez lo reemplazará.

Teniendo en cuenta el equipo que plasmó Ibarra en la última práctica del Xeneize, los titulares contra Racing serían Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Luis Vázquez y Norberto Briasco.