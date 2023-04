Debido al contexto futbolístico que atraviesa Boca, aparecen varios futbolistas bajo la lupa de los hinchas y son reiteradas veces cuestionados por los mismos, tanto en La Bombonera como en las redes sociales. En su totalidad, quienes aparecen entre este catálogo de jugadores que están en el foco de las críticas encontramos refuerzos que no prosperaron como se esperaba e incluso referentes que no están en buen nivel.

Como nombres propios, entre tantos protagonistas aparecen Pol Fernández, Juan Ramírez, Darío Benedetto, Sebastián Villa, Facundo Roncaglia y Nicolás Orsini entre tantos otros. Y por lo que parece, con la llegada de Jorge Almirón como entrenador, más de uno de ellos podría emigrar en el próximo mercado de pases debido a decisiones del DT o mismo de la dirigencia xeneize.

El primero de esta lista del cual se supo que sus días en Boca estarían contados es Villa, ya que por las cuestiones extrafutbolísticas del colombiano, el club evaluará que decisión tomar con él, pero lo concreto es que en junio las chances de que el delantero se marche de la Ribera son altas. Y esto no termina ahí.

Además de Villa, otro delantero cuestionado por los hinchas se iría y en esta caso hablamos de Nicolás Orsini. Desde su llegada a Boca en 2021, el ex Lanús participó en 36 partidos con la camiseta xeneize y solo convirtió tres goles, con la aclaración de que dos de ellos fueron ante un equipo del ascenso como Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina.

Al no haber quedado conformes con su rendimiento, e incluso al no haber tenido ni siquiera un minuto desde la llegada de Almirón como DT, el periodista Augusto César reveló que en junio, Orsini podría armar las valijas y marcharse de Boca y ser refuerzo de "otro club del fútbol argentino", equipo que el jornalista no dio a conocer, pero en el anterior mercado de pases interesaba en clubes como Tigre y Rosario Central. ¿Será uno de estos el nuevo destino de Orsini?