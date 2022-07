Falta más de un año para las elecciones en Boca, pero puertas adentro aún están lejos de respirar un clima político. Sin embargo, hay mucha incertidumbre por ver quién se anima a ir contra Juan Román Riquelme en la disputa de poder dentro del club. Hoy por hoy, nadie sabe quién será.

Con Carlos Tevez -era el candidato más pesado para aparecer en una hipotética lista opositora- metido de lleno en la dirección técnica, hoy no hay apellidos pesados pensando en 2023. Sin embargo, un periodista empezó a avisar que considera seriamente lanzar su carrera política.

Se trata de Toti Pasman, que hizo el anuncio en vivo por DIRECTV Sports: "Ojo, que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política en Boca, eh. Ojo, eh... Porque ayer llegué a La Bombonera y me decían 'vamos, Toti', 'aguante, Toti'. Así que ojo, que con esas dos banderitas mala leche que mandaron a poner en la cancha no arranque mi carrera política".

+ Toti Pasman: banderas en La Bombonera y fuerte enojo con Riquelme

Hace unos días, la imagen del periodista apareció junto a la de Martín Arévalo en unos pasacalles colgados en las inmediaciones del estadio. Debido a eso, el conductor apuntó directo contra Román: "Si a mí me pasa algo en la cancha de Boca, la responsabilidad es exclusivamente de Juan Román Riquelme, si un tarado me agrede, el responsable es el vicepresidente de Boca. Si ponen banderas a 20 cuadras, es un loquito, es un tonto. Pero si la ponen en la puerta está claro que esto tiene la complicidad de alguien del club".