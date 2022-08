En una semana marcada por el no acuerdo con Rossi, revelaron que otro jugador tiene muchas chances de irse a fin de año.

"Está pensando": otro titular de Boca no renovaría y se iría libre en diciembre

La semana de Boca quedó marcada por la goleada sufrida ante Patronato y por la no renovación de Agustín Rossi, que por como están las cosas se irá libre en 2023. El acuerdo no llegó a un acuerdo con el Consejo para resolver su continuidad y no sería el único que abandonará el club el próximo año.

A falta de un par de meses para diciembre, hay algunos contratos que se vencen y aún no hay novedades sobre una renovación. En las últimas horas, el periodista Luis Fregossi adelantó que uno de los titulares de Hugo Ibarra tiene muchas ganas de continuar su carrera en el exterior.

Se trata de Carlos Zambrano, que tiene contrato hasta fin de este año y es difícil que continúe vistiendo la casaca azul y oro. "Está pensando en seguir su carrera en Peru", reveló Fregossi. Cabe recordar que, en el último tiempo, el Kaiser sonó fuerte para llegar a Alianza Lima.

Desde la salida de Izquierdoz, el peruano quedó como dueño absoluto del puesto de primer marcador central, aunque sin mostrar la firmeza que supo tener hace unos meses. "Siempre estuve en contacto con Alianza Lima y me gustaría jugar ahí", dijo en mayo de este año. ¿Arma las valijas?