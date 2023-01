Los dirigentes del Flamengo explicaron la razón por la que no pudieron encontrarse con sus pares de Boca.

"Estaba de vacaciones": el insólito motivo por el cual Riquelme no se reunió con los dirigentes de Flamengo

La llegada de Rossi a Flamengo será la novela del verano, debido a que el elenco brasileño quiere que el arquero llegue en este mercado de pases, tras la salida de su arquero suplente, Hugo Souza, y no en el mercado de julio, como dice el precontrato que firmó el arquero en los últimos días.

Los dirigentes del Fla, explicaron a Olé que no pudieron tener una reunión debido a que “Nos dijo que estaba de vacaciones”, sorprendidos porque consideran extraño el hecho que un club no acepte ni siquiera escuchar la oferta de un equipo por un jugador que se irá libre en menos de 6 meses, sin dejarle dinero al club.

De igual manera, el equipo de Vitor Pereira, no se quedará cruzado de brazos e irán con todo por Rossi, preparando una segunda oferta para poder contar cuanto antes con el arquero, que no será parte de la delegación de Boca que viaja a San Juan para enfrentarse al Everton de Chile, con transmisión exclusiva de Star Plus.

Por lo pronto, la novela suma un capítulo más, a la espera de la resolución de la salida de Rossi, que en sus dos etapas en Boca disputó 151 partidos, mantiendo el arco en cero en 72 oportunidades, y obteniendo 6 títulos.