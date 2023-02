A pesar de que Riquelme intentó contratarlo, en Boca aún no pueden creer que no se dio su arribo.

Estuvo cerca de Boca y se arrepintió por no lograrlo: "Me hubiese gustado"

A pesar de que el mercado de pases ya finalizó, todos los clubes que se desprendan de algún jugador hacia el exterior, ya sea por una venta o un préstamo, tendrán una semana más para negociar. Si bien Juan Román Riquelme sabe que será muy complicado por sumar a Lucas Merolla o Sergio Barreto, los zagueros por los que insistió durante todo este último tiempo, en Boca aún lamentan otra negociación que no se concretó.

En más de una ocasión, el vicepresidente de Boca estuvo buscando la manera de poder incorporar a uno de los mejores futbolistas del campeonato local, ya que le iba a aportar claridad, experiencia y jerarquía a un equipo que, en algunos puestos, aún está carente de jugadores de calidad.

Hubo negociaciones, pero no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, después de mucho tiempo, admitió que se quedó con una espina por no haber podido vestirse de azul y oro. Sí, uno de los rivales a los que enfrentará mañana el equipo de Hugo Ibarra, confesó su gran deseo. "Me hubiese gustado jugar en Boca, pero el fútbol es así y cada vez que me toque enfrentarlo haré lo mejor para mi equipo", enfatizó Luis Rodríguez en TyC Sports.

El Pulga, que es ídolo en Atlético Tucumán y Colón, que también vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y en la actualidad se encuentra en Central Córdoba, a sus 38 años reconoció que ya no se dará un posible paso por el Xeneize, pero dejó bien en claro que haber jugado todos los domingos en La Bombonera hubiese sido un sueño.

De hecho, hace un tiempo el que llenó de elogios al Pulga Rodríguez fue el mismísimo Riquelme, quien admitió en ESPN que "es un jugador distinto, que juega a la pelota, no al fútbol. Hace que uno pueda disfrutar de este juego que es tan lindo. Siento admiración".