Alejandro Fantino inauguró su podcast llamado "Fantacast" con un capítulo dedicado a Juan Román Riquelme y su manejo de Boca. El periodista analizó la labor del vicepresidente y su Consejo de Fútbol y además contó que hace poco habló con el ídolo. Pero lo acusó de falso por lo que le dijo en la conversación.

"Hace unos días intercambié un par de mensajes de Whatsapp con él. Creo que fueron amargamente afectuosos, y falsamente afectuosos", tiró el conductor, sin dudar. Y agregó: "Es muy pragmática nuestra relación. Creo que las cosas están claras de cómo yo hablo de él y lo que él piensa de mí".

Fantino aclaró: "Yo no soy amigo de Riquelme, ni tampoco quiero serlo, y creo que Román respeta mi mirada y tampoco me atacaría porque tiene un cierto respeto profesional por mi forma de ver las cosas". "Riquelme me genera cosas muy fuertes, pero no quita que no pueda decir lo que está mal", sostuvo.

En cuanto a su gestión, Alejandro fue claro: "Creo que tiene que entender que empieza a equivocarse por soberbia. Fíjense que traslada el mundo Boca al predio. Boca deja de ser Boca en Brandsen y se va al predio. Ya no es la cancha de Boca". "Y Boca no es el predio de Ezeiza; Boca es La Bombonera. Ahí está la mística. Pero son cuestiones que Román, empezando a afiebrarse, decide y banca con el Consejo", cerró.