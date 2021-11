Fue campeón en un equipo muy recordado de Boca pero tuvo que lidiar con lo externo: "Me sentí muy expuesto"

La exposición que tiene Boca es comparable con muy pocos clubes en el mundo. El Xeneize tiene un gran impacto por su gran cantidad de hinchas y los que pasaron por el club siempre cuentan que el día a día es diferente a todo. Un jugador recordó su paso por el equipo y reveló que le costó acostumbrarse a esa rutina.

"Me quedó un lindo recuerdo. Estuve un año. Y en un momento me quise volver a Europa. Yo la pasé muy bien", manifestó Darío Cvitanich en el Diario Olé sobre su etapa en Boca (un año entre 2011 y 2012). "Román (Riquelme) y el Flaco (Schiavi) nos dijeron: 'Muchachos, si no le damos bola a los de afuera, nos concentramos acá...'", reveló el delantero.

"Salimos campeones invictos, peleamos el título con Racing. Ganamos la Copa Argentina y perdimos la final de la Libertadores", repasó Darío sobre el saldo futbolístico de su ciclo en el club. Aquel plantel que ganó el Torneo Apertura 2011 es recordado porque le sacó una gran ventaja al segundo. Y también quedó en la historia la derrota frente a Corinthians en el torneo continental.

¿Qué dijo "Cvita" sobre lo que implica jugar en Boca? "Me sentí muy expuesto todos los días, pero lo tomé como un desafío. Siempre me gustaron los desafíos", comentó el goleador. En su paso por el Xeneize, jugó 40 paritdos (34 como titular), marcó 10 goles y dio dos vueltas olímpicas.