Luego de las declaraciones del Vice 1° del Xeneize sobre la importancia de los títulos recientes, el campeón con el Xeneize salió a pegarle a Román: "Duele que use la final de Madrid para dividir el sentimiento".

Fuertes críticas de un ex jugador de Boca a Riquelme: "Ahora nos enseña que son importantes"

Tras una gran victoria de Boca sobre Racing en un picante clásico, Juan Román Riquelme decidió romper el silencio y mantuvo un mano a mano con la televisión en donde no solo defendió el presente futbolístico del equipo sino que también destacó los grandes logros de su gestión.

Declaraciones en donde Riquelme puso sobre la mesa los títulos ganados con el primer equipo durante el 2022 junto a las obtenciones del Xeneize en la categoría de reserva y en el fútbol femenino. Algo que, si bien despertó grandes elogios, también trajo fuertes críticas desde el lado de un ex jugador.

Enojado desde hace ya un tiempo con el dirigente, Pablo Migliore volvió a expresarse sobre Juan Román Riquelme: "La final de Madrid es un tema que disfrutan 'ellos'. No nos tocó, punto. Duele que JRR la use para dividir el sentimiento", comenzó escribiendo el ex campeón de tres títulos con el Xeneize en su Instagram.

Una fuerte crítica de Migliore que fue más allá ya que recordó viejas palabras de Román para justificar su postura: "No sorprende esto, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales. Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de Reserva y del fútbol femenino".

Finalmente, sentenciando su descargo en redes sociales, Pablo Migliore terminó la crítica hacia Riquelme que podrían indicar que su reclamo tiene que ver más con su rol de hincha y no con una intención política: "¡Esclavo del sentimiento siempre! ¡Rehén de la política nunca!"