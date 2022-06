"No es momento para hablar de la continuidad. Una vez que lleguemos a Lima, con el tiempo, veremos qué hago", dijo Ricardo Gareca todavía en el césped del Al Rayyan Stadium. Es que el Tigre soñaba día y noche con volver a meter a la Selección de Perú en el Mundial. Qatar 2022 era su objetivo número uno y el cachetazo que le dio Australia en los penales podría hacer que el DT dé un paso al costado. ¿Pegar la vuelta a su país natal está en los planes?

La cara del Tigre está en los edificios. En las casas. En las esquinas de Lima. El entrenador tiene un merecido lugar en el corazón de todos los peruanos y su lugar de ídolo absoluto hace que nadie pida su partida. Aunque por sus declaraciones el ex Vélez tiene un pie y medio afuera y en Argentina ya comienzan los rumores. "Dirigir en mi país es algo que siempre estoy evaluando”, supo decir allá por diciembre del 2021. Y hoy la oportunidad está más cerca que nunca...

Gareca, con un pie y medio afuera de Perú: la frase que podría acercarlo a Boca

Si bien su éxito a nivel selecciones lo llevó a lo más alto, la posibilidad de volver a dirigir en Argentina siempre es tentadora para Gareca. Y allí aparece la figura de Juan Román Riquelme. Conforme con el trabajo de Sebastián Battaglia y siempre en la línea de mantener el proyecto, el Torero nunca escondió su admiración por el trabajo del Tigre, a quien ahora podría ofrecerle un lugar.

Según él mismo declaró antes del Repechaje, el vínculo con la Selección de Perú finalizaba de no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo. Esto no significa que desde la FPF no le ofrezcan renovación, pero su salida no sería un problema en el caso de un llamado de Riquelme que logre tentarlo. El DT ya se refirió a la chance de arribar al Xeneize.

"¿Sabés que sos el sueño de Riquelme?", le preguntó Leonardo Gentili a Gareca allá por diciembre del año pasado en ESPN 360. Por eso, el técnico entró al tema: "Hace años que estoy afuera y soy super fanático del fútbol argentino... No sé en qué momento se puede llegar a dar. Boca te tiene que agarrar en el momento justo, sin trabajo y que estén buscando técnico. Eso es muy difícil que se dé". ¿Y si este es el momento justo?

Los puestos que Juan Román Riquelme podría ofrecerle a Ricardo Gareca en Boca

A pesar de que todo el mundo del fútbol hoy observa a Ricardo Gareca como un excelente director técnico, la realidad es que Juan Román Riquelme tiene dos opciones sobre la mesa para tentarlo desde Boca. La primera, la más visible y compleja: reemplazar a Sebastián Battaglia, que hoy por hoy está más firme que nunca en el banco Xeneize. Pero hay una segunda oportunidad para el Tigre.

Según cuentan desde el entorno del máximo ídolo del club de La Ribera, Gareca es su gran debilidad. El Torero admira su capacidad para formar grupos y su forma de ver el fútbol, por lo que Battaglia no sería un impedimento para contratarlo y continuar el proyecto. Habrá que ver primero cuál es la posición que toma el entrenador, pero para el mundo Boca no sería una mala opción contar con él como mánager o consultor deportivo. En fin, un integrante más y con opinión de peso dentro del Consejo. ¿Se dará?