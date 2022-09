Luego de que el Tribunal de Disciplina oficializara la sanción de una fecha a Marcos Rojo por su expulsión directa ante River hubo cierta controversia. De hecho, hasta se habló de que Fernando Mitjans -presidente del organismo- había influido en la decisión. Por eso, decidió salir a aclarar todo por su cuenta.

"Yo ni siquiera voté", soltó en primera instancia en diálogo con D Sports Radio y agregó: "Que roja directa sean dos partidos de suspensión es otra de las tantas cosas que se dicen y quedan grabadas en el imaginario popular. Hay cientos de rojas directas que son penadas con una sola fecha. Jugada de último recurso es roja directa y automáticamente es un partido. No sé de dónde salió que roja directa son dos".

Luego, explicó por qué no se tuvieron en cuenta los antecedentes del zaguero: "Decían que era reincidente y no era así. La reincidencia prescribe a los dos meses y a Rojo lo habían expulsado el año pasado, no sé hace cuanto. No es como la reincidencia penal que te persigue toda la vida".

Además, aclaró por qué no va a poder ser usar la cinta por 30 días: "Es automático. Si al capitán le dan una fecha, es un mes sin poder usar la cinta. Si le dan dos, son dos meses. Tres fechas, tres meses. Está escrito hace mil años, desde antes que yo llegara al Tribunal".

Además, con cierto enojo, aclaró que no influyó para nada en la decisión final: "Yo no voté. Y si hubiera tenido que desempatar, me tenía que abstener. Es público que yo fui propuesto por Boca. Todos los equipos proponen, lo que pasa es que no hay lugar para 28 miembros. Acá hay hinchas de River, Racing, San Lorenzo, Velez... ¿Ustedes creen que yo puedo acarrear la voluntad de todos ellos?".