"Al mejor no podés hacerlo enojar. Es mejor abrazarlo, besarlo. Si lo hacés enojar es peor. Si lo hacés enojar al mejor, es imposible ganarle. La declaración de Van Gaal es lo mejor que le pasó a la Argentina. Fue hermoso ver a Messi levantar la Copa. No solamente lo deseábamos los argentinos, todo el mundo estaba de acuerdo en que merecía ganarla. Siento mucha felicidad por él, lo quiero mucho".

Esta declaración es de Juan Román Riquelme de hace escasos días en una nota que brindó a ESPN, en donde también el Vice de Boca confesó que habló con Messi durante el Mundial y que dialoga seguido con él, además de dar su opinión respecto a la polémica de Leo con Van Gaal en aquel partido de cuartos de final de Qatar ante Países Bajos.

Hoy, este lunes de fines de enero, Leo rompió el silencio por primera vez desde que ganó la Copa del Mundo y habló de todo, haciendo principal hincapié en todo lo que vivió personal y grupalmente durante los 28 días en Qatar de donde se trajo la tan ansiada tercera estrella para nuestro país. Y entre todo lo que recordó de aquel mes tan glorioso para él, para el seleccionado y para todo el país, Messi se acordó de Riquelme, sus declaraciones y la relación que poseen y habló de ello.

En diálogo con Radio Urbana Play y siendo entrevistado por Andy Kutnetzoff, el capitán campeón del mundo expresó sobre su vínculo con el Vice de Boca: "Hablé con Román después del partido (con Países Bajos), en realidad nos escribimos siempre, no solo durante el Mundial, durante todos los años".

Además de confesar este diálogo constante con Riquelme, el cual enloqueció a los hinchas de Boca, Leo también le devolvió la gentileza de las frases que Román había tenido hacia él, con un nuevo palito para el ahora ex entrenador del seleccionado neerlandés: "Él (Riquelme) también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y comentamos eso ahí. Román siempre que habla de mí tiene títulos de ese estilo y hablamos muy seguido". Un cruce entre cracks argentinos que resalta la gran relación que tienen entre sí.

+ Lo que dijo Messi de Van Gaal y sus reacciones

"Lo que pasó salió de mí en el momento. Mis compañeros me decían lo que dijo Van Gaal antes del partido, a propósito ja. No me gustó eso que hice, dejar esa imagen, pero salió así, había mucho nerviosismo. Pasa todo muy rápido".