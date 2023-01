Por primera vez desde que se consagró Campeón del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Lionel Messi brindó una entrevista exclusiva en la que habló absolutamente de todo. Y como no podía ser de otra manera, también se refirió al polémico final del duelo ante Países Bajos en aquella recordada serie de penales en los cuartos de final.

En este contexto, los dos apellidos más nombrados por ponerse en la vereda enfrente del mejor jugador del mundo fueron los de Louis Van Gaal, entrenador neerlandés, y Wout Weghorst, el delantero que tomó notoriedad mundial por el famoso "Andá pa' allá, bobo", que le dedicó el rosarino en zona mixta.

"Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas dentro de la cancha con ese jugador. Momentos de tensión, de roces, de cruces. La calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta pero recién había terminado el partido", explicó Messi, otra vez sin nombrar al delantero.

En la entrevista exclusiva con Andy Kusnetzoff para Urbana Play, el jugador del Paris Saint Germain agregó: "Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo. No te da para pensar en nada y uno reacciona como reacciona".



EL TOPO GIGIO A VAN GAAL

Pero además del cruce con el ahora delantero del Manchester United, Messi tuvo un recordado gesto de "Topo Gigio" para Van Gaal, quien en la previa había hablado de Argentina no precisamente de la forma más amistosa.



Al respecto, el crack argentino expresó: "Sabía lo que Van Gaal había comentado, algunos de mis compañeros me decían '¿viste lo que dijo?'. Cuando termina todo eso no me gusta eso que hice".



"No estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan", agregó el capitán.