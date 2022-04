Mientras Boca se prepara para debutar en la Copa Libertadores vs. Deportivo Cali, un futbolista es tendencia en las redes por la famosa ley del ex. ¿Se dará?

Boca tiene un objetivo claro para este 2022: luchar para conseguir la séptima Copa Libertadores que se le viene negando desde el 2007. Por eso, hoy deberá dar el primer paso hacia ello en la fase de grupos. El primer duelo enfrentará al Xeneize con Deportivo Cali y en la previa un futbolista ya fue tendencia en Twitter por la famosa ley del ex. ¿Se dará? ¿Hará un gol?

Con el sueño de gritar campeón de América después de casi 15 años, el equipo de Sebastián Battaglia saldrá con todo. Los tres puntos de visitante podrían ser clave en un grupo muy parejo, por eso Boca pondrá lo mejor. Entre ellos, un ex Cali que se ilusiona con convertir.

¿Habrá ley del ex? El jugador de Boca que es tendencia en la previa del duelo ante Deportivo Cali

Aunque no está demostrado científicamente, tantas veces ocurre que los jugadores le convierten a su ex equipo que los hinchas creen en la famosa "ley del ex". Este martes, en Cali, todas las fichas estarán puestas en Frank Fabra, con pasado en el Azucarero y mucho gol para ser lateral.

Aunque ojo que, sin ser tendencia, hay un futbolista en la vereda de enfrente que vistió la camiseta de Boca y también acostumbra a entonar el grito sagrado.Sí, estamos hablando de Guillermo Burdisso, quien se desempeña como central pero va muy bien de arriba en la pelota parada.

Ambos deberán estar atentos. El debut en la Libertadores tiene muchos condimentos extras, el Xeneize intentará tapar los huecos de los suspendidos (Villa, Rojo, Izquierdoz -lesionado- y Pulpo González de los que están en la lista) y se cuidará de Burdisso. Enfrente, además de Benedetto y Zeballos, preocupa Fabra. ¡A jugar!