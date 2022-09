¿Habrá ley del ex? Jugaron en Boca y serán titulares en Huracán en La Bombonera

Boca se encuentra en una racha positiva de resultados en la Liga Profesional en donde acumula ocho partidos consecutivos en este torneo (9 contando el cruce contra Agropecuario por Copa Argentina) sin ver la derrota, siendo la última de ellas aquella goleada en contra frente a Patronato en Entre Ríos por 3 a 0.

En medio de esta gran hilera de buenos partidos, se dio la victoria superclásica ante River el pasado fin de semana, la cual también se encuentra en una racha más ínfima donde el Xeneize lleva cinco triunfos al hilo, la cual lo posicionó entre los mejores equipos del campeonato y por ende, dentro del pelotón de contendientes al título. Y para seguir por esta senda positiva, este lunes a las 19:00 en La Bombonera, Boca enfrentará a uno de esos planteles que están peleando para llevarse la Liga Profesional: Huracán.

El Globo marcha por detrás del Xeneize en la tabla pero a solo dos unidades, por lo que se encuentra en la disputa por el título y lo sostiene un gran rendimiento general del equipo comandados por el entrenador Diego Dabove, quien tuvo un paso por Boca como entrenador de arqueros en 2004 junto con Miguel Brindisi como DT. Pero el flamante director técnico de Huracán no es el único que tiene un pasado en la Ribera, sino que hay dos futbolistas que son figuras en su equipo y que vistieron la camiseta de Boca hace escasos años.

Uno de ellos es no solo la máxima figura de Huracán en la actualidad, sino que también es una de las sensaciones de la Liga Profesional y uno de los goleadores del torneo, siendo ni más ni menos que Franco Cristaldo. El 10 del Globo lleva once tantos en el campeonato y su juego despertó el interés de gigantes de Brasil como el Santos, quienes no pudieron llevárselo. Boca lo vendió a principio del 2022 al club de Parque Patricios tras una cesión previa allí. Cabe destacar que en la Ribera surgió de las inferiores y disputó solo 14 encuentros.

El otro ex Boca que será titular en Huracán en La Bombonera es Fernando Tobio. El zaguero central de 32 años formó parte del Xeneize durante dos temporadas, de 2015 a 2017 y allí salió campeón en tres ocasiones jugando 45 partidos en total. Esta tarde-noche se reencontrará con el público azul y oro pero con la camiseta blanca del Globo, en donde se convirtió en un caudillo de la defensa junto con Lucas Merolla. ¿Habrá ley del ex de parte de alguno de los dos?